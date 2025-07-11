На Paramount+ 11 июля начал выходить сериал «Декстер: Воскрешение»

На Paramount+ начал выходить сериал «Декстер: Воскрешение» — продолжение любимой зрителями всего мира франшизы, рассказывающей о злоключениях очень принципиального маньяка Декстера Моргана в исполнении Майкла С. Холла. О релизе сообщается на странице проекта на сайте стримингового сервиса.

Страна: США

США Оригинальное название: Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection Жанр: криминальная драма

криминальная драма Шоураннер: Клайд Филлипс

Клайд Филлипс Сколько серий: 10

10 Длительность одной серии: неизвестно

неизвестно Когда выйдет: июль 2025 года

июль 2025 года Где смотреть: стриминговый сервис Paramount+, американский телеканал Showtime

стриминговый сервис Paramount+, американский телеканал Showtime В главных ролях: Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Нтаре Мвине, Джилл Мари Лоуренс

Сюжет сериала «Декстер: Воскрешение» построен вокруг противостояния героя с родным сыном

Действие сиквела разворачивается через несколько недель после событий сериала «Декстер: Новая кровь» и стартует с, как намекает название проекта, буквального воскрешения главного героя. В финале «Новой крови» Декстер, прежде утолявший свою жажду крови убийствами других маньяков, впервые лишил жизни невиновного человека — и тем самым нарушил собственный кодекс чести. В конце сериала его застрелил родной сын Гаррисон (Джек Элкотт).

Однако ранение оказалось не смертельным — маньяк лишь впал в кому

Придя в себя, Декстер узнает, что Гаррисон бесследно исчез. Он бросается на поиски отпрыска, чтобы попытаться исправить их отношения. В происходящее вмешивается детектив Анхель Батиста (Дэвид Зайас), бывший товарищ и коллега Моргана.

Кадр: сериал «Декстер: Воскрешение»

В новом «Декстере» сыграли Питер Динклэйдж и Ума Турман

В сериале «Декстер: Воскрешение» к своим ролям вернулись многие герои из предыдущих частей франшизы. Маньяка Декстера Моргана вновь сыграл Майкл С. Холл. К своим ролям вернулись Дэвид Зейес и Джеймс Римар.

В новом сезоне также задействованы несколько настоящих звезд

В «Воскрешении» снялись прославившийся «Игрой престолов» Питер Динклэйдж, легендарная Ума Турман, а также телевизионные звезды Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и Стив Ширрипа («Клан Сопрано»).

«Декстера» называли одним из лучших сериалов 2000-х

Оригинальный «Декстер» выходил с 2006 по 2013 год. В него вошли восемь сезонов. Американский сериал, основанный на романах писателя Джеффри Линдсея, посвящен серийному убийце Декстеру Моргану, работавшему судмедэкспертом в полиции Майами. В свободное от работы время герой тайно расправлялся с негодяями, чтобы удовлетворить жажду крови, преследовавшую его с детства. Тогда его приемный отец Гарри научил подростка направлять гнев на злодеев.

Заглавный герой сериала — социопат, который не способен испытывать всю палитру человеческих чувств и эмоций. Тем не менее он научился тщательно маскировать свой недуг

«Декстер» появился в начале так называемой золотой эпохи современных сериалов и на волне популярности телевизионных антигероев. Он быстро стал популярным у зрителей. С 2006 по 2008 год проект побил несколько рекордов телеканала Showtime по просмотрам. В 2010-м исполнитель главной роли Майкл С. Холл получил награду Гильдии киноактеров США и премию «Золотой глобус».

Кадр: сериал «Декстер»

Многие профильные издания называли «Декстера» одним из величайших сериалов 2000-х. Однако, по мнению критиков, за восемь сезонов драма превратилась в пародию на саму себя. Поклонники были также разгневаны неудачной концовкой сериала. Вышедший через восемь лет сиквел с подзаголовком «Новая кровь» должен был стать работой над ошибками и подарить фанатам более удовлетворительный финал.

Однако на «Новой крови» сериал не завершился. В декабре 2024 года в эфир вышел новый проект франшизы — приквел «Декстер: Первородный грех». В нем юный Декстер в исполнении Патрика Гибсона еще только стажировался в полиции и пытался научиться контролю за своей кровожадностью — под присмотром приемного отца Гарри (Кристиан Слэйтер). Спин-офф был продлен и на второй сезон.

«Воскрешение» продолжило сюжет, начатый в «Новой крови»

Кадр: сериал «Декстер: Первородный грех»

«Декстер: Воскрешение» высоко оценен критиками

Рецензии на новый проект оказались в основном положительными. Пресса пришла к консенсусу, что сериалу удалось оправдать воскрешение заглавного героя, несмотря на то, что с ним попрощались в финале «Новой крови». Удачным нововведением также оказалось и обилие суперзвезд вроде Динклэйджа и Турман на втором плане.

«Если вы полюбили "Декстер" за его близость к карикатурности — а этот сериал всегда в глубине души был черной комедией — то и здесь найдется достаточно увлекательного», — пишет The Hollywood Reporter, отмечая, что новые второстепенные персонажи органично вписываются во вселенную «Декстера».

«Каким бы странным ни выглядело это предложение, дорогой читатель, "Декстер: Воскрешение" вполне может оказаться... хорошим», — предположил IndieWire.

«Воскрешение» воспроизводит юмор классического «Декстера» IndieWire

Портал IGN отметил, что «Воскрешение» — увлекательное послесловие к «Новой крови», которое удачно дополняет приквел «Первородный грех». Критики также пришли к выводу, что история Декстера вряд ли закончится на «Воскрешении» — фанатам следует ждать новые сиквелы и приквелы.

Кадр: сериал «Декстер: Новая кровь»

«Декстер: Воскрешение» вышел на Paramount+

В день премьеры 11 июля на платформе Paramount+ вышли два первых эпизода нового сезона. Через два дня после релиза их также покажут в эфире телеканала Showtime. Всего в первый сезон «Воскрешения» вошло десять эпизодов. Серии будут выходить по воскресеньям.