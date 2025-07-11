«Ненасытный взрослый». Миллионы людей страдают от тяжелого расстройства. Как тяга к сексу, алкоголю и еде рушит их жизнь?

«Лента.ру»: 20 процентов населения планеты страдают от СДВГ

До 20 процентов населения планеты в той или иной форме страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Такие данные приводят в своем исследовании авторы книги «Я не ленивый, глупый или сумасшедший: спасательный круг самопомощи для взрослых с СДВГ» Кейт Келли и Пегги Рамундо. Про людей с этим расстройством принято думать так: они ничего не успевают, не могут сфокусироваться на задаче, прокрастинируют и срывают все дедлайны. Но, по мнению авторов книги, люди с СДВГ зачастую талантливы, нестандартно мыслят, способны полностью погрузиться в дело на много часов и рисковать так, чтобы потом выигрывать в конкуренции и расти над собой. «Лента.ру» с разрешения издательства «Эксмо» публикует отрывок из книги.

Невнимательность

Большинство людей характеризуют синдром дефицита внимания как проблему недостаточной концентрации внимания. Они считают людей с СДВ бабочками, порхающими от одной задачи или мысли к другой, но никогда ни на чем не задерживающимися. Но все немного сложнее.

Более точно описывать проблемы с внимательностью можно, анализируя компоненты самого процесса внимания. Этот процесс включает в себя выбор правильного стимула, на котором следует сосредоточиться, поддержание внимания в течение длительного времени, разделение внимания между значимыми стимулами и переключение внимания на другой стимул. Нарушение функционирования может возникнуть в любом из этих компонентов или во всех.

Трудоголизм, чрезмерная настойчивость, прокрастинация, скука — распространенные и несколько неожиданные проявления проблем с вниманием. Может показаться парадоксальным, что у трудоголика есть проблемы с вниманием. Кажется нелепым, что энергичный взрослый человек порой с трудом приступает к работе.

Кадр: сериал «Офис»

Эти проявления вызывают недоумение только в том случае, если рассматривать СДВ как недостаток внимания или, что еще хуже, как отговорку. Когда рассматриваются все аспекты внимания, становится легче понять разнообразие проявлений.

Трудоголику, возможно, несложно выбрать, на чем сфокусироваться, но ему очень трудно переключить внимание. Не умея переключать внимание с одного вида деятельности на другой, он может слишком уйти в работу, игнорируя все остальное в своей жизни.

Аналогичное поведение можно наблюдать у человека, которому трудно удерживать внимание. Он усердно старается отгородиться от отвлекающих факторов — и в результате такое усердие продолжается долгое время после того, как уже должно было прекратиться. Он как будто надевает очки, которые не позволяют видеть ничего, кроме поставленной задачи. Дом может загореться, дети могут разбушеваться, но он будет убирать последнюю пылинку из гостиной!

У Прокрастинатора противоположная проблема. Он не умеет избирательно фокусировать свое внимание, и его часто обвиняют в лени. На самом деле он настолько отвлекается на раздражители, что не может понять, где и как начать работу. Звуки, запахи, окружающие виды и произвольно блуждающие мысли постоянно борются за его внимание.

Будучи не в состоянии выбрать наиболее важный стимул, он подходит к большинству дел неорганизованно и с трудом доводит их до конца, а иногда даже с трудом начинает. Если задача неинтересна, ему еще труднее удержать внимание.

Повышенная заинтересованность и вера в конечный успех улучшают качество работы. Из-за неспособности сохранять концентрацию внимания многим людям с СДВ требуются интенсивные стимулирующие ситуации для поддержания активности и внимательности. Без такой стимуляции внимание рассеивается, и многим из нас говорят, что мы немотивированны.

Но дело не в этом! Наши проблемы с избирательным вниманием ставят под угрозу нашу способность оставаться сосредоточенными и продуктивными. Поэтому кажется, что нам все равно и что мы не хотим стараться! На самом деле нам приходится прилагать во много раз больше усилий, чем людям, не страдающим СДВ, чтобы поддерживать адекватный уровень мотивации.

Импульсивность

Импульсивность — это неспособность остановиться и подумать. Импульсивность означает, что многие из нас действуют и реагируют с поразительной быстротой, почти не задумываясь о последствиях. Наш мозг не контролирует поведение так, как должен, поэтому мы говорим и делаем необдуманные вещи.

Кадр: сериал «Газета»

В детстве мы могли нарушить правила поведения в классе, оскорбить родителей или выбежать на улицу, не посмотрев по сторонам. Став взрослыми, мы можем проболтаться о конфиденциальной информации или поделиться слишком личными подробностями с незнакомыми людьми. Мы можем выехать с парковки, не посмотрев в зеркало заднего вида, или уйти с работы на два часа раньше, чтобы насладиться прекрасным весенним днем. Многим взрослым с СДВ сложно контролировать свои импульсы!

Импульсивность проявляется и в других, менее очевидных ситуациях. Она может повлиять на качество работы. Человек с синдромом дефицита внимания часто торопится с выполнением заданий, не планируя их заранее и допуская множество небрежностей. Он может влезть в долги из-за скороспешной покупки, выбросить важный документ или испортить новое оборудование, потому что слишком долго читает инструкцию.

«Он знает правила, но все равно их нарушает».

«Его работа небрежна, потому что он не старается».

«Он растрачивает свои способности».

Эти комментарии отражают непонимание импульсивных слов и действий людей с СДВ. Большинство из нас знают правила. Мы знаем, что наша работа получается более аккуратной, когда мы работаем медленно. Мы знаем, что способны на более точную работу. Однако знание этих вещей не означает, что мы можем легко контролировать импульсивное поведение. Люди, которые делают ошибочные предположения о нас, не понимают, каких огромных усилий нам стоит сдерживать свои импульсы.

Гиперактивность

Гиперактивность — это, пожалуй, первый симптом, который приходит на ум, когда говорят о СДВ. Люди могут сразу же представить себе ребенка, скачущего по комнате и висящего на светильниках! Несомненно, эта беспорядочная, чрезмерная активность может быть основным симптомом СДВ. Но она описывает лишь одну часть более обширной дисрегуляции активности. Эта дисрегуляция включает в себя широкий спектр поведения.

Кадр: фильм «Двенадцать друзей Оушена»

Вместо того чтобы слишком много двигаться, некоторые люди с синдромом дефицита внимания слишком активно говорят! Едва делая паузы для дыхания, они болтают так много и так быстро, что никто рядом не успевает вступить в беседу. Речь становится такой, словно слова веками хранились в бутылках и отчаянно пытаются вырваться наружу!

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Насколько распространен СДВ?

Сколько нас таких? Часто ли встречается СДВ? Мы вынуждены с некоторым сожалением сказать, что у нас нет ответа на эти вопросы! Но вот некоторые предположения.

Данные о распространенности заболевания в профессиональной литературе говорят о том, что СДВ-шников — от 1 до 20 процентов населения

Исследования, включающие людей без гиперактивности, указывают на 20 процентов. Многие специалисты придерживаются более распространенной оценки — от 3 до 5 процентов.

Вы вновь спросите: «Но почему?» Почему так мало общих мнений? Во-первых, нет согласия по поводу симптомов. Некоторые исследования учитывали людей без гиперактивности, а некоторые — нет. Во-вторых, большинство исследований было посвящено детям и не включало подростков и взрослых. Отсутствие единого мнения о диагностических критериях и ограниченное количество исследований с участием взрослых, имеющих СДВ, привело к тому, что в разных исследованиях встречается разная статистика.

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Аффективные расстройства?

Симптомы аффективных расстройств (таких как биполярное расстройство, дистимия и депрессия) и СДВ могут быть удивительно похожи. Специалистам в области психического здоровья иногда сложно различать эти расстройства.

Кадр: фильм «Лжец, лжец»

Иногда различные аффективные расстройства и СДВ встречаются у одного и того же человека. Нерегулируемые эмоции могут казаться симптомами, скажем, депрессии, когда они таковыми не являются. Симптомы могут маскировать основные проблемы с вниманием.

Нередки случаи, когда специалист по психическому здоровью ставит диагноз «депрессия» и совершенно не замечает синдром дефицита внимания

Похожие на депрессию симптомы у взрослых с СДВ могут быть частью неврологической дисрегуляции, которая вызывает расстройство. Иногда они являются частью эмоциональной реакции на повторяющиеся неудачи. Скорее всего, настроение многих людей с синдромом — это и то и другое. Отличить синдром дефицита внимания от других аффективных расстройств может быть сложно, но это очень важно. Эмоциональная составляющая СДВ — зачастую лишь верхушка айсберга других проблем, которые необходимо решить.

Бездонная яма потребностей и желаний

«Я хочу... Мне нужно... Я должен иметь...»

Каждый день родители повсюду слышат эти бессмертные слова! На кассе продуктового магазина дети выпрашивают пачку жвачки или конфет, в магазине игрушек — самый лучший водный пистолет. Детям нелегко понять, что у них не может быть всего, но обычно они потихоньку учатся мириться с лишениями. Для многих людей с СДВ сильное чувство нужды остается навсегда. Это часть дисрегуляции при синдроме.

Ненасытный взрослый с СДВ ощущает постоянные проблемы с аппетитом ко многим вещам — сексу, алкоголю, возбуждению и т. д.

Он представляет собой бездонную яму потребностей, всегда смотрит вперед и никогда не чувствует себя удовлетворенным. Простые удовольствия жизни слишком слабы. Интенсивные переживания должны соответствовать его аппетиту.

Кадр: фильм «Плохая девочка»

Эта ненасытность может проявляться по-разному. Внутри она ощущается как непреодолимая тяга. Часто эта тяга не направлена индивидуально — человек к чему-то стремится, но не к чему-то конкретному. Человек с СДВ может использовать еду, секс, спиртное или шопинг, чтобы удовлетворить жадного монстра потребностей. К сожалению, если кормить монстра, то он становится все больше и настойчивее, поэтому синдром запускает порочный круг. Человек может изнурять друзей и партнеров требованиями внимания и привязанности, потому что их никогда не бывает достаточно.

У некоторых людей с СДВ формируются модели поведения, включающие постоянное переедание или запойное пьянство. Вполне вероятно, что значительная часть членов анонимных групп по борьбе с алкоголизмом, созависимостью, сексуальными зависимостями и другими заболеваниями также страдает этим синдромом.