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17:09, 11 июля 2025Ценности

Одержимая пластикой телезвезда оценила свою внешность без макияжа фразой «какая я уродина»

Одержимая пластикой телезвезда Кэти Прайс оценила свою естественную внешность
Мария Винар

Фото: @katieprice

Британская модель, дизайнер, певица и писательница Кэти Прайс оценила свою естественную внешность фразой «Боже, какая я уродина». На соответствующее видео в ее Snapchat обратило внимание издание The Sun.

Одержимая пластическими операциями 47-летняя телезвезда запечатлела себя на камеру, представ перед ней в белом наряде и с собранными в высокий хвост волосами. При этом она решила для ролика отказаться от макияжа и накладных ресниц. Однако, по словам знаменитости, в таком натуральном виде она себе не нравится. «Боже, какая я уродина. Я не могу в это поверить. Посмотрите. Поэтому завтра я сделаю себе макияж и наклею ресницы», — отметила она.

Кроме того, Прайс заявила, что в ближайшее время снова обратится к хирургу за операционным вмешательством. «Мне нужно снова сделать пластику губ. Посмотрите, какие они тонкие. Сегодня я ненавижу в себе все», — призналась телезвезда.

В марте Кэти Прайс в откровенном купальнике снялась для итальянского бренда Diesel.

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