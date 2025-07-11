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16:25, 11 июля 2025Мир

Раскрыта судьба департамента Маска после его конфликта с Трампом

Politico: После ухода Маска из DOGE уволилось не менее восьми руководителей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eric Hartline / Reuters

После ухода предпринимателя Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE) из ведомства уволились не менее восьми сотрудников руководящего звена и семи программистов, некоторые из них имели доступ к гостайне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Высшие должностные лица DOGE никогда не планировали делать карьеру в правительстве», — пояснил изданию высокопоставленный представитель администрации США.

Подчеркивается, что многие работники имели статус «специальных государственных служащих», контракт которых ограничен по сроку. При этом в отставку подали ключевые фигуры проекта, включая оперативного руководителя Стива Дэвиса и советника Маска по Starlink Кристофера Стэнли.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал DOGE проверить бизнес Маска. «Может быть, DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это? Большие деньги, которые нужно сэкономить!» — отметил глава Белого дома.

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