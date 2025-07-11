Сообщение об атакованном российской системой ПВО белорусском самолете оказалось фейком

Данные об атакованном на подлете к Москве белорусском самолете не подтвердились

Распространившееся в сети сообщение о том, что российская система ПВО атаковала на подлете к Москве белорусский самолет, является фейком. Недостоверную информацию тиражировал, в частности, Александр Невзоров (признан Минюстом иноагентом; супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России).

Сообщалось, что на подлете к аэропорту Шереметьево ПВО обстреляла следовавший из Минска пассажирский рейс AFL1845, приняв его за украинский дрон. Также публиковалось видео, на котором пилот воздушного судна докладывает, что по самолету работает ПВО.

Видео на самом деле фейковое, что подтверждает ряд особенностей. Во-первых, командир самолета говорит «на связи пилот борта». При этом переговоры с диспетчером должны начинаться с того, что командир называет свой позывной, например, в этом случае — 1845 (по номеру рейса). Кроме того, нет смысла несколько раз повторять, что это гражданский маршрут, поскольку диспетчеру и так это известно. Также командир говорит, что «разрешение получено», хотя не совсем ясно, о чем идет речь. Если говорится о разрешении на посадку, то его как раз выдает диспетчер. Помимо прочего, командир якобы попавшего под обстрел судна не запрашивает смены курса или высоту, что было бы разумно в данной ситуации. Наконец, голос звучит слишком невыразительно и неэмоционально, что кажется ненатуральным в столь опасных обстоятельствах.

Также публиковались видео, на которых пассажирка рассказывает, что ПВО якобы перепутала их самолет с БПЛА. На других кадрах видно, как самолет трясет, люди на борту кричат. Эти видео на самом деле старые, к тому же подверглись обработке. Так, на одном — кадры 2019-го года из Индонезии, а на другом — возмущение пассажиров задержанного рейса Дубай — Махачкала. Искусственный интеллект изменил видео, подогнав их под сюжет с якобы атакой российской ПВО на белорусский самолет. На это также обратил внимание канал «Народный Антифейк».

Данные о якобы имевшем место инциденте со следовавшим из Минска самолетом не публиковали ни каналы, освещающие авиаинциденты, ни СМИ, ни пассажиры рейса. Самолет успешно сел в аэропорту Шереметьево, о чем было сообщено.

Ряд белорусских СМИ опубликовал опровержение сведений об атаке ПВО — «Минская правда», Минск-новости, NewGrodno.by.

Сообщение об обстреле следовавшего из Минска самолета российской ПВО является фейком. Растиражированные видео взяты из архивов и сгенерированы нейросетью, об инциденте не докладывалось.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».