Ушедший из России автогигант не выдержал конкуренции в Китае

Handelsblatt: Volkswagen впервые закрыл завод в Китае из-за роста конкуренции

Руководство ушедшего из России немецкого концерна Volkswagen приняло решение о первом в истории бренда закрытии завода в Китае. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Предприятие расположено в непосредственной близости от центра Нанкин, в промышленной зоне, и управлялось совместно с китайским партнером — госкомпанией SAIC Motor. В Volkswagen сочли нецелесообразным увеличить свою издержки за счет реконструкции завода. В результате к настоящему времени производство на нем уже остановлено. Закрытие предприятия планируется осуществить поэтапно, до конца этого года.

Непростое для компании решение, как уточняется, было принято на фоне растущей конкуренции на китайском авторынке, в первую очередь, со стороны местных концернов, выпускающих электрокары. На этом фоне в Volkswagen решили отказаться от реконструкции предприятия, так как эти вложения в конечном счете не окупились бы с учетом падения спроса на продукцию концерна в Китае.

Завод в Нанкине был открыт в 2008 году. На максимуме на этом предприятии могли выпускать до 360 тысяч автомобилей в год. Однако в последнее время завод работал в ограниченном режиме, выпуская лишь модели Passat и Skoda Superb.

Снижение спроса на автомобили Volkswagen в Китае фиксируется не первый год. Только за первые девять месяцев 2024 года реализация немецкого концерна в КНР на ключевом для себя рынке сбыта просела на 10,1 процента. На этом фоне прибыль автогиганта до уплаты налогов за отчетный период сократилась на 29 процентов, а чистая выручка — на 31 процент. Негативную динамику продаж продемонстрировали все подразделения Volkswagen. Реализация Audi снизилась на почти на 11 процентов, а премиального Bentley — почти на треть.

С учетом усиления кризиса в концерне стали задумываться о дополнительном урезании численности персонала в среднесрочной перспективе еще на 30 процентов и снижении операционных расходов примерно на 17 миллиардов евро. В качестве одного из основных вариантов экономии называлось возможное закрытие наиболее убыточных заводов компании как в самой Германии, так и за ее пределами.