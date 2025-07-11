В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения на полеты

Санкт-петербургский аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.
В ночь на пятницу, 11 июля, ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Жуковский. Позднее их отменили.