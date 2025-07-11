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08:24, 11 июля 2025Путешествия

В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Пулково введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Санкт-петербургский аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

В ночь на пятницу, 11 июля, ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Жуковский. Позднее их отменили.

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