В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Пулково введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Санкт-петербургский аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

В ночь на пятницу, 11 июля, ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Жуковский. Позднее их отменили.