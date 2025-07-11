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15:52, 11 июля 2025Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали командира ДРГ засекреченного подразделения ВСУ

ВС России ликвидировали командира ДРГ засекреченного подразделения ВСУ Яковенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 140-го центра ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитана Владислава Яковенко. Об этом сообщает в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Центр является наиболее боеспособным и засекреченным подразделением ВСУ», — сказано в публикации.

Отмечается, что подразделение занимается организацией засад, налетами на тыловые объекты, проведением диверсий и вербовкой агентов для подрывной деятельности.

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