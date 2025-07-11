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12:39, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Запись с призывающим ветеринаров пойти на фронт главой региона оказалась фейком

Распространившийся ролик с губернатором Астраханской области оказался дипфейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Игорь Бабушкин

Игорь Бабушкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В социальных сетях распространилось видео, в котором силуэт, похожий на губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, призывает земляков-ветеринаров помочь и прийти в областной военкомат, чтобы подписать контракт. В видеозаписи утверждается, что на фронте сложился дефицит врачей и «ситуация остается сложной».

Однако на самом деле данное видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. Во-первых, на записи есть неестественные движения частей лица: резкое движение и остановка губ, слишком подвижная нижняя часть челюсти. Также в некоторых моментах можно заметить, как контур лица немного смещается, что может свидетельствовать о наложенной маске на настоящее видео. Во-третьих, голос, выдаваемый за губернаторский, достаточно механизирован и лишен эмоциональности, слышны неестественные интонации и темп речи.

Данная видеозапись не было опубликована в официальных источниках: на сайте и в соцсетях губернатора, что также наталкивает на мысли о ее поддельности. Также недостоверность видео подтвердили местные СМИ: proАстрахань; «Южная Волна».

Оригинальным видео, из которого сделали фейковое, оказалась запись от 2023 года, в которой Бабушкин рассказал о достижениях своего региона и пригласил жителей страны посетить Международную выставку-форум «Россия». При этом о специальной военной операции и нехватке врачей на фронте речи не шло.

Ранее массовый вброс дипфейков с главами регионов был зафиксирован в начале июня — тогда опровергались распространившиеся в сети кадры якобы с губернатором Воронежской области, с главой Иркутской области и не только.

Тему дефицита врачей ранее прокомментировали в Минздраве России. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит врачей в государственных медучреждениях планируется сократить на 95 процентов к концу 2030 года. По его словам, обеспеченность врачами должна увеличиться до 43 специалистов на 10 тысяч населения, средним медицинским персоналом — до 85 на 10 тысяч населения. С 2019 по 2024 год, по его данным, общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тысячи человек. Количество врачей с 2023 года выросло с 541,5 тысячи до 558 тысячи человек. При этом в 2020 году в РФ было 557,3 тысячи врачей.

Дипфейк с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным не получил распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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