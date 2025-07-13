Афганистан заявил об успешном выполнении всех условий для международного признания

Министр Хайрхва: ИЭА выполнил условия для международного признания

Министр информации и культуры Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) Хайрулла Хайрхва заявил, что все условия для официального международного признания страны выполнены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Власти Афганистана выполнили все условия, необходимые для официального международного признания в соответствии с соглашением о восстановлении мира в Афганистане, достигнутым в Дохе», — заявил афганский чиновник, имея в виду договоренности 2020 года.

Он также отметил, что официальное признание ИЭА положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране и, в частности, поможет привлечь инвестиции из-за рубежа. Хайрхва призвал международное сообщество взять пример с России и принять реальное положение дел. «В Афганистане восстановлена безопасность, прекращено производство наркотиков и искоренена коррупция», — сказал министр и добавил, что эти достижения важны не только для самой страны, но и для всего мира.

Хайрхва также отметил, что несколько государств уже сотрудничают с ИЭА и близки к признанию его правительства. Министр заявил, что нынешней администрации впервые за десятилетия удалось установить стабильную централизованную власть на всей территории страны.

Как отмечает РИА Новости, Россия пока является единственной страной, которая официально признала ИЭА. При этом Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Пакистан уже назначили своих послов в Кабул.

3 июля сообщалось, что над входом в здание посольства Афганистана в Москве заменили флаг. Теперь там развевается флаг Исламского эмирата Афганистан.

