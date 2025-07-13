Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 13 июля 2025Мир

Афганистан заявил об успешном выполнении всех условий для международного признания

Министр Хайрхва: ИЭА выполнил условия для международного признания
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Министр информации и культуры Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) Хайрулла Хайрхва заявил, что все условия для официального международного признания страны выполнены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Власти Афганистана выполнили все условия, необходимые для официального международного признания в соответствии с соглашением о восстановлении мира в Афганистане, достигнутым в Дохе», — заявил афганский чиновник, имея в виду договоренности 2020 года.

Он также отметил, что официальное признание ИЭА положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране и, в частности, поможет привлечь инвестиции из-за рубежа. Хайрхва призвал международное сообщество взять пример с России и принять реальное положение дел. «В Афганистане восстановлена безопасность, прекращено производство наркотиков и искоренена коррупция», — сказал министр и добавил, что эти достижения важны не только для самой страны, но и для всего мира.

Хайрхва также отметил, что несколько государств уже сотрудничают с ИЭА и близки к признанию его правительства. Министр заявил, что нынешней администрации впервые за десятилетия удалось установить стабильную централизованную власть на всей территории страны.

Материалы по теме:
Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Ушли по-афгански.Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
21 августа 2021
Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Новая угроза.Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
16 августа 2021

Как отмечает РИА Новости, Россия пока является единственной страной, которая официально признала ИЭА. При этом Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Пакистан уже назначили своих послов в Кабул.

3 июля сообщалось, что над входом в здание посольства Афганистана в Москве заменили флаг. Теперь там развевается флаг Исламского эмирата Афганистан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин вспомнил, как отказался общаться с делегацией США. Его возмутил неуважительный жест американцев

    На Западе британским войскам предсказали уничтожение при отправке на Украину

    Борис Джонсон спел в караоке в ночном клубе

    Агент СБУ убедила мужа сдать его брата Вооруженным силам России

    Врач раскрыла способы свести к минимуму риск отравления шашлыком

    Российский прыгун в высоту показал лучший результат сезона в мире

    Стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском

    Стало известно об успехах ВС России при наступлении в Харьковской области

    В российском регионе в июле устроили праздник у Деда Мороза

    Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости