Алаудинов высказался о Зеленском

Алаудинов: Зеленский подписал себе смертный приговор

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

Генерал-лейтенант назвал Зеленского человеком, уничтожающим собственный народ — украинцев. При этом он усомнился в легальности статуса политика как руководителя Украины.

«Смертный приговор он себе уже подписал», — заявил Алаудинов. Он добавил, что Зеленский больше не сможет найти для себя безопасное место.

Ранее Алаудинов дал оценку президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что нынешний глава Белого дома – не друг России, а в своих действиях руководствуется исключительно американскими интересами. Кроме того, Трамп всеми путями пытается разрушить связи Москвы с союзниками, добавил командир «Ахмата».