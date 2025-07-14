Экономист подсчитал темпы роста доходов россиян

Доцент Балынин: За год среднедушевые доходы россиян выросли на 17,9 процента

В I квартале 2025 года среднедушевые доходы россиян увеличились на 17,9 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, это почти на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции. Иными словами, рост наблюдается не только в номинальном, но и в реальном выражении. За год до этого среднедушевые доходы выросли почти на 15 процентов.

Причины наблюдаемой динамики эксперт видит в повышении заработных плат, индексации пенсий и пособий. Кроме того, увеличивается объем средств на банковских вкладах.

Балынин отметил, что сильнее всего доходы выросли в Калмыкии (плюс 26 процентов), Кабардино-Балкарии (плюс 24,5 процента), Карачаево-Черкессии (плюс 21,5 процента), Удмуртии (плюс 21,3 процента), Нижегородской области (плюс 20,3 процента) и Краснодарском крае (плюс 20,3 процента).

Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году рост доходов жителей России замедлится. Причиной этого станет увеличение налогов.

