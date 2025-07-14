Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:19, 14 июля 2025Экономика

Экономист подсчитал темпы роста доходов россиян

Доцент Балынин: За год среднедушевые доходы россиян выросли на 17,9 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В I квартале 2025 года среднедушевые доходы россиян увеличились на 17,9 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, это почти на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции. Иными словами, рост наблюдается не только в номинальном, но и в реальном выражении. За год до этого среднедушевые доходы выросли почти на 15 процентов.

Причины наблюдаемой динамики эксперт видит в повышении заработных плат, индексации пенсий и пособий. Кроме того, увеличивается объем средств на банковских вкладах.

Балынин отметил, что сильнее всего доходы выросли в Калмыкии (плюс 26 процентов), Кабардино-Балкарии (плюс 24,5 процента), Карачаево-Черкессии (плюс 21,5 процента), Удмуртии (плюс 21,3 процента), Нижегородской области (плюс 20,3 процента) и Краснодарском крае (плюс 20,3 процента).

Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году рост доходов жителей России замедлится. Причиной этого станет увеличение налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины раскритиковал американского репортера за статью о ВСУ. Что именно возмутило Киев?

    В России подорожают два вида мяса

    Женщина придумала отвратительную ложь о своей еде и отвадила офисного воришку обедов

    Появились новые подробности о деле главы букмекерской компании «Мелбет» о хищении акций

    ВСУ произвели ночной налет на четыре российских региона

    В России раскрыли отношение к западным войскам в случае размещения на Украине

    На Украине подвели итоги ночной атаки на территорию страны

    Экономист подсчитал темпы роста доходов россиян

    Внешность 42-летней победительницы шоу «Топ-модели по-американски» вызвала ажиотаж в сети

    В Москве ребенок выпала с девятого этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости