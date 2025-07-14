Герой «Улицы Сезам» потребовал от Трампа опубликовать «списки Эпштейна»

В аккаунте Элмо из «Улицы Сезам» опубликовали антисемитские посты

В аккаунте героя популярного детского шоу «Улица Сезам» по имени Элмо в социальной сети X были опубликованы антисемитские посты, а также требование разместить в сети «списки Эпштейна». Как уточняет The New York Times, неизвестные также разместили от имени пушистого монстра политические комментарии, обращенные к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

«Посты, опубликованные в верифицированном аккаунте с более чем 600 тысячами подписчиков, содержали расистские оскорбления, антисемитские высказывания и комментарии, касающиеся Трампа и так называемого "списка Эпштейна" — материалов по делу о сексуальной эксплуатации против Джеффри Эпштейна. Публикации были удалены вскоре после появления в воскресенье днем», — отмечает издание.

Представители компании Sesame Workshop, владеющей правами на «Улицу Сезам» и связанными с ней аккаунтами в соцсетях, подтвердили, что аккаунт Элмо был взломан. Там отметили, что специалисты работают над восстановлением полного контроля над учетной записью.

Ранее Трамп назвал «список Эпштейна» творением демократов. Президент США задался вопросом, зачем публиковать документы, которые, по его словам, были написаны бывшим президентом США Бараком Обамой и бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон.