Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов

Национальный перевозчик России запустил распродажу билетов

Крупнейшая авиакомпания России — «Аэрофлот» — запустила распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале национального перевозчика.

Акция продлится только один день — 16 июня. Улететь по выбранным направлениям можно с 10 ноября 2025-го по 28 марта 2026 года. Уточняется, что скидки будут достигать 50 процентов.

Распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса для всех прямых внутренних и международных рейсов.

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