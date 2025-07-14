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11:18, 14 июля 2025Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов

Национальный перевозчик России запустил распродажу билетов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Крупнейшая авиакомпания России — «Аэрофлот» — запустила распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале национального перевозчика.

Акция продлится только один день — 16 июня. Улететь по выбранным направлениям можно с 10 ноября 2025-го по 28 марта 2026 года. Уточняется, что скидки будут достигать 50 процентов.

Распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса для всех прямых внутренних и международных рейсов.

Ранее россиянам раскрыли цены на летний отдых на Кипре. Тур на семь ночей в июле обойдется от 76,8 тысячи рублей на двоих.

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