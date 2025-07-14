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17:11, 14 июля 2025Россия

На крыше поезда в Москве нашли оказавшуюся мертвым подростком черную массу

В Москве на крыше поезда нашли сгоревшего заживо зацепера
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В Москве на крыше поезда на платформе Новоподрезково нашли сгоревшего заживо 14-летнего подростка. Об этом пишет «МК».

По информации издания, вечером 13 июля диспетчеры заметили на крыше поезда Тверь — Москва черную массу, оказавшуюся мертвым мальчиком. Выяснилось, что молодой человек дотронулся голыми руками до токоприемника и сгорел на глазах у своих друзей.

Все трое несовершеннолетних занимаются зацепингом уже больше года. Как утверждает издание, родители не выжившего подростка знали о его увлечении.

Информацию о произошедшем подтвердили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, приведшем по неосторожности к смерти.

Ранее в подмосковной Ивантеевке при разгрузке товарного поезда нашли двоих пропавших студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ), задавленных арматурой. Как рассказала мать одного из них, молодые люди планировали «зайцами» доехать до Ярославля, однако во время движения состава их завалило тяжелыми металлоконструкциями.

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