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17:03, 14 июля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха на новом курорте Северной Кореи

Путевка на новый курорт КНДР Вонсан обойдется в 150 тысяч рублей с человека
Алина Черненко

Фото: terimma / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам раскрыли стоимость отдыха на новом курорте Вонсан в Северной Корее. Ее озвучила гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина в беседе с «Газетой.Ru».

Собеседница издания отметила, что в среднем путевка на восемь дней обойдется в 150 тысяч рублей с человека. В стоимость входят: перелет ВладивостокПхеньян — Владивосток и Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсии, страховка и виза.

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По словам Мухиной, курорт Вонсан с пятикилометровым пляжем, белым песком, теплой морской водой и достойными отелями с трехразовым питанием «действительно впечатляет». Однако гостиницы КНДР не работают по системе «все включено», предупредила она.

«Я посещала этот курорт — инфраструктура позволяет провести комфортабельный отдых. На курорте есть все необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, развлекательные центры, игровые автоматы», — добавила гендиректор «Восток-Интур».

По данным издания, главное преимущество нового курорта — чистые пляжи. Любителей экзотики может заинтересовать вид на ракетный полигон для испытания баллистического оружия.

Новая туристическая зона «Вонсан-Кальма» открылась на побережье Восточного моря КНДР в июне 2025 года. Курорт сможет принять до 20 тысяч отдыхающих.

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