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13:54, 15 июля 2025Ценности

Микробиолог раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья

Микробиолог Фристоун: Простыни и наволочки следует стирать каждые три-четыре дня
Мария Винар

Фото: SaraAnne / Shutterstock / Fotodom

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании доктор Примроуз Фристоун раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья. Соответствующий комментарий приводит издание The Conversation.

Специалист объяснила, что на коже человека обитают миллионы бактерий и грибков. Они каждую ночь смешиваются с потом и накопленной за день грязью, а затем перемещаются на постельное белье. Из-за этого, по словам Фристоун, нарушается дыхание и снижается качество сна. Кроме того, эксперт упомянула вызывающих аллергию постельных клещей, для которых теплое влажное постельное белье является идеальной средой для размножения.

В связи с этим собеседница издания призвала читателей стирать простыни и наволочки еженедельно или каждые три-четыре дня. Одеяла и пододеяльники следует менять каждые две недели или чаще, если на них спят домашние животные. Матрасы стоит пылесосить минимум раз в неделю, а проветривать каждые несколько дней. Подушки, в свою очередь, необходимо стирать каждые четыре-шесть месяцев.

В марте уборщица Энн Симмонс, которая много лет работала в Букингемском дворце, раскрыла простые способы вернуть мягкость полотенцам.

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