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10:07, 15 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы чудовищные последствия экспансии китайских машин для российского рынка

Эксперт Матвеев: Экспансия китайских брендов приведет к зависимости от КНР
Вячеслав Агапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Дальнейшая экспансия китайских брендов на российский автомобильный рынок приведет к зависимости от КНР. Такие последствия растущей популярности машин из Китая назвал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Если китайский автопром продолжит захватывать рынок, объемы производства российских машин могут уменьшиться, а вся прибыль продолжит уходить в Китай. Кроме того, как это ранее было с европейскими и корейскими компаниями, отечественные автомобилисты могут впасть в зависимость от дальнейших поставок из Поднебесной. Наконец, может снизиться безопасность автомобилей из КНР, так как их адаптация к суровым российским условиям может быть малоэффективной без участия местных специалистов.

По словам эксперта, в Россию поступает порядка 20 процентов от всего экспорта автомобилей КНР. Местные автопроизводители не захотят терять этот рынок, поэтому с ней можно вести диалог.

«Чтобы защитить отечественное производство, можно ввести квоты или пошлины на импорт автопродукции, обязать производителей из КНР открывать в России центры разработок и делиться технологиями (как они сами когда-то обязали делать то же самое зарубежные компании), простимулировать китайские компании строить заводы в РФ, разработав для них специальные программы с налоговыми льготами, субсидиями и грантами. Предоставить льготные кредиты. Упростить административные процедуры, привлекать инвестиции», — предложил Матвеев.

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В то же время профильным ведомствам стоит быть осторожнее и не перегнуть палку — слишком жесткие меры могут ударить по конкуренции. Благодаря соперничеству производителей на рынке автомобили в последние несколько лет совершенствуются в надежности, безопасности и комфорте, а цены на них не растут по экспоненте. В отсутствии конкуренции отечественные автопроизводители, возможно, расслабятся, пояснил эксперт.

По словам главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в мае 2025-го доля китайских брендов в структуре российского рынка новых автомобилей незначительно сократилась год к году, но все еще остается подавляющей. К началу лета на бренды из КНР приходилось свыше половины (54 процента) российского рынка новых машин. На втором месте оказались отечественные автомобили с долей в 33,1 процента. При этом речь идет не только о Lada, но и недавно созданных марках. Тройку лидеров замкнул китайско-белорусский бренд Belgee (4 процента).

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