Рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против России

Нардеп Железняк: Рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против РФ

Верховная Рада большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о создании трибунала против России. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», — говорится в публикации.

По словам нардепа, парламентарии поддержали законопроект о ратификации соглашения единогласно.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала против России. Как утверждается, документ создан «для предотвращения дублирования судебных преследований на национальном уровне».