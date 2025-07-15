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13:11, 15 июля 2025Бывший СССР

Рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против России

Нардеп Железняк: Рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Верховная Рада большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о создании трибунала против России. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», — говорится в публикации.

По словам нардепа, парламентарии поддержали законопроект о ратификации соглашения единогласно.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала против России. Как утверждается, документ создан «для предотвращения дублирования судебных преследований на национальном уровне».

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