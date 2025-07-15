Россиянам назвали способы купить жилье дешевле

Риелтор Твелина: Купить квартиру в 2025 году помогут государственные программы

Купить квартиру дешевле в 2025 году в условиях высоких ставок помогут государственные программы. Советы желающим приобрести жилье в ближайшее время дала эксперт по недвижимости риелтор Леся Твелина в беседе с Life.ru.

Твелина рекомендовала обратить внимание на семейную, сельскую и IT-ипотеку, а также на возможность использовать для покупки жилья материнский капитал. Эксперт также упомянула рассрочку от застройщика, однако посоветовала с осторожностью относиться к подобным акциям и тщательно изучать договор перед тем, как согласиться. В особенности это касается условий, прописанных мелким шрифтом, — они часто скрывают комиссии и штрафы.

Кроме того, можно воспользоваться опцией trade-in, которая позволит обменять старое жилье на новое с доплатой. «Как опытный риелтор, хочу подчеркнуть важность ликвидности при покупке жилья. Подумайте о том, насколько быстро и выгодно вы сможете реализовать эту недвижимость в дальнейшем», — отметила Твелина.

Ранее сообщалось, что в Москве вырос спрос на элитное жилье. За неполный 2025 год продажи премиальной и делюкс-недвижимости в столице увеличились на 54 процента.