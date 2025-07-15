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16:25, 15 июля 2025Экономика

В российском регионе ввели комендантский час из-за медведей

В Камчатском крае ввели комендантский час из-за медведей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

В Соболевском районе Камчатского края ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за учащения случаев выхода медведей к людям. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с участившимися случаями выхода медведя в населенные пункты района принято решение о введении режима "Повышенная готовность" с предложением ограничить передвижение», — заявили в администрации района. Теперь указанным группам граждан запрещено находиться на улице после 20:00 (11:00 мск).

Ранее на Камчатке временно закрыли Долину гейзеров для туристов. Таким образом власти решили обеспечить тишину, чтобы не мешать медведям в брачный период.

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