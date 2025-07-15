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15:46, 15 июля 2025Ценности

Врачи назвали клеща причиной сухости глаз

NYP: Врач назвала ресничного клеща причиной сухости и покраснения глаз
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jose Castillo / Unsplash

Врачи назвали причину появления сухости и покраснения глаз. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Отмечается, что более 20 миллионов американцев хотя бы раз сталкивались с болезнью глаз, которая возникает из-за сухого воздуха, ветра, определенных аутоиммунных заболеваний, медикаментов, а также дефицита витамина А и чрезмерного использования телефона. Однако офтальмолог Эшли Бриссет раскрыла еще один фактор появления глазных болезней, который медики и пациенты часто упускают из вида.

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Речь идет о железнице — ресничном крошечном клеще, который паразитирует на коже человека. «Такие клещи, как правило, безвредны и есть почти у каждого. Однако чрезмерный рост железниц, питающихся бактериями с ресниц, может привести к блефариту, который, в свою очередь, вызывает воспаление век, покраснение, сухость глаз, ячмень, зуд и раздражение», — пояснила она.

По словам доктора, во избежание появления клеща, нужно следить за гигиеной глаз, в том числе вовремя смывать макияж, и не обмениваться полотенцами и косметикой с другими людьми.

В июне россиянам назвали симптомы приводящих к слепоте заболеваний.

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