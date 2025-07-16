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13:37, 16 июля 2025Мир

Китай ответил на угрозы генсека НАТО из-за России

МИД Китая отверг угрозы Рютте о санкциях за торговлю с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай выступает против односторонних санкций и считает, что только поддержание диалога позволит урегулировать конфликт на Украине. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал угрозы генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о введении вторичных санкций за торговлю с Россией, передает агентство Anadolu.

«Диалог и переговоры — единственно возможный путь выхода из украинского кризиса. Китай выступает против односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки"», — подчеркнул дипломат.

Линь Цзянь также указал на то, что в таможенных войнах победителей быть не может, а «принуждение и давление ни к чему не приведут».

Ранее Рютте заявил, что Бразилия, Китай и Индия рискуют столкнуться со вторичными санкциями, если не прекратят торговлю с Россией. Он добавил, что Европа приложит все усилия, выделив необходимые средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию на потенциальных мирных переговорах.

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