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20:28, 16 июля 2025Культура

Концерт «Тату» в Ялте потребовали отменить

Депутат Останина: концерт воссоединившейся группы «Тату» в Ялте навредит детям
Андрей Шеньшаков

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Концерт воссоединившейся группы «Тату» в Ялте потребовали отменить из-за угрозы традиционным ценностям. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

По информации источника, на выступление в Ялте, запланированное на 19 июля, обратила внимание глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ее письмо к главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову оказалось в распоряжении Собчак.

По мнению Останиной, творчество культового коллектива 2000-х «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может причинить вред детям». Также отмечается, что возрастное ограничение для гостей концерта было установлено неправильно: организаторы готовы пускать зрителей с четырех лет.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в возвращении группы «Тату» (t.A.T.u.) на сцену нет никакого смысла.

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