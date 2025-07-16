Концерт «Тату» в Ялте потребовали отменить

Депутат Останина: концерт воссоединившейся группы «Тату» в Ялте навредит детям

Концерт воссоединившейся группы «Тату» в Ялте потребовали отменить из-за угрозы традиционным ценностям. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

По информации источника, на выступление в Ялте, запланированное на 19 июля, обратила внимание глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ее письмо к главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову оказалось в распоряжении Собчак.

По мнению Останиной, творчество культового коллектива 2000-х «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может причинить вред детям». Также отмечается, что возрастное ограничение для гостей концерта было установлено неправильно: организаторы готовы пускать зрителей с четырех лет.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в возвращении группы «Тату» (t.A.T.u.) на сцену нет никакого смысла.