На Украине командиров ВСУ обвинили в ложных докладах об обстановке на фронте

Deep State: Командиры ВСУ докладывают ложные данные об обстановке на фронте

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) докладывают ложные данные об обстановке на участке фронта у Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

«Значительной составляющей успеха [армии России] остается ложь с мест в докладах [ВСУ] о реальном положении дел, что мешает адекватно оценивать риски и реагировать на изменения обстановки на высшем уровне. И это огромная проблема, которая несет за собой катастрофические последствия», — говорится в публикации.

Как уточнили авторы аналитического ресурса, командованию украинскими подразделениями на участке от Зеленого Гая до Зеленого Поля дали возможность сообщить о реальной ситуации на фронте. Однако они «продолжили по-старому».

Ранее на Украине признали продвижение Вооруженных сил России у границ Днепропетровской области. Сообщалось, что армия РФ ведет наступление на трех участках фронта.