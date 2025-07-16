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17:22, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине командиров ВСУ обвинили в ложных докладах об обстановке на фронте

Deep State: Командиры ВСУ докладывают ложные данные об обстановке на фронте
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) докладывают ложные данные об обстановке на участке фронта у Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

«Значительной составляющей успеха [армии России] остается ложь с мест в докладах [ВСУ] о реальном положении дел, что мешает адекватно оценивать риски и реагировать на изменения обстановки на высшем уровне. И это огромная проблема, которая несет за собой катастрофические последствия», — говорится в публикации.

Как уточнили авторы аналитического ресурса, командованию украинскими подразделениями на участке от Зеленого Гая до Зеленого Поля дали возможность сообщить о реальной ситуации на фронте. Однако они «продолжили по-старому».

Ранее на Украине признали продвижение Вооруженных сил России у границ Днепропетровской области. Сообщалось, что армия РФ ведет наступление на трех участках фронта.

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