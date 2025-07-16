Названы последствия ударов Израиля по Дамаску

Востоковед Бочаров: Удары по Дамаску свернут нормализацию Израиля и Сирии

Удары по Дамаску, которые нанесла сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) свернут нормализацию израильско-сирийских отношений. Об этом заявил в комментарии «Ленте.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По словам эксперта, в последнее время режим Ахмеда аш-Шараа в Сирии был склонен к выстраиванию контактов с израильским руководством, хотя о полноценном взаимодействии двух стран речи не шло. Теперь нормализация отношений ближневосточных государств будет поставлена на паузу, считает Иван Бочаров.

Вместе с тем стороны вряд ли выберут путь эскалации конфликта, и операция ЦАХАЛ не превратится в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Тем не менее ударом по Дамаску Израиль дает понять сирийскому руководству, чтобы он отказался от преследования этноконфессиональных меньшинств.

«Израиль посылает очень четкий и жесткий сигнал правительству аш-Шараа, чтобы оно не решало проблемы силовым путем», — заключил он.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля опубликовали видео удара по Генеральному штабу Сирии в Дамаске. На кадрах видна серия взрывов.