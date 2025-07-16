Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине комитет по госстроительству одобрил отставку премьер-министра

Депутат Рады Железняк: Комитет по госстроительству одобрил отставку Шмыгаля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Денис Шмыгаль официально ушел в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Комитет по вопросам госстроительства одобрил отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля», — написал он.

Комитет по вопросам государственного строительства — это профильный комитет Верховной Рады Украины, отвечающий за вопросы государственного управления и административно-территориального устройства, местного самоуправления и организации власти. Далее голосование будет проведено в украинском парламенте.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке. Голосование по поводу кандидатуры его сменщицы Юлии Свириденко состоится в среду, 16 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    В ультиматуме Трампа России усомнились

    Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

    58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

    На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

    Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

    Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

    В России указали на одну деталь ультиматума Трампа по конфликту на Украине

    Россияне зверски избили покупательницу магазина и попали на видео

    Врач дал советы по правильной стрижке ногтей в домашних условиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости