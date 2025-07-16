На Украине комитет по госстроительству одобрил отставку премьер-министра

Депутат Рады Железняк: Комитет по госстроительству одобрил отставку Шмыгаля

Денис Шмыгаль официально ушел в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Комитет по вопросам госстроительства одобрил отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля», — написал он.

Комитет по вопросам государственного строительства — это профильный комитет Верховной Рады Украины, отвечающий за вопросы государственного управления и административно-территориального устройства, местного самоуправления и организации власти. Далее голосование будет проведено в украинском парламенте.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке. Голосование по поводу кандидатуры его сменщицы Юлии Свириденко состоится в среду, 16 июля.