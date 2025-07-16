У мужчины завелись личинки в пенисе после отдыха на пляже

В Великобритании у мужчины завелись личинки под кожей после отдыха на пляже

Под кожей полового органа 22-летнего жителя Шри-Ланки завелись паразитические личинки. Об этом сообщает издание The Sun.

Молодой мужчина обратился в клинику в британском городе Портсмут с жалобой на сильный зуд и необычную сыпь на пенисе. Незадолго до появления симптомов он отдыхал на пляже неподалеку от города Коломбо, при этом его голая кожа касалась песка.

Врачи пришли к выводу, что мужчина страдает от кожной формы Larva migrans — заболевания, вызванного проникновением личинок гельминтов под кожу человека. Заражение обычно происходит при контакте с почвой, загрязненной экскрементами домашних животных.

Пациент прошел лечение антигельминтным препаратом, который уничтожает паразитов. Через неделю симптомы исчезли полностью.

Ранее сообщалось, что новозеландский город Веллингтон страдает из-за нашествия членистоногих. Один из жителей пригорода утверждает, что за неделю собрал во дворе пять мешков многоножек.