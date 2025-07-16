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11:12, 16 июля 2025Россия

В Подмосковье бойца СВО похоронили через 1,5 года после смерти

Под Москвой бойца СВО похоронили через 1,5 года после смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Московской области участника спецоперации похоронили более чем через 1,5 года после смерти. Об этом сообщает сетевое издание Regions.ru.

Мужчина ушел на СВО в июле 2023-го. Его не стало в ноябре того же года в ходе боя в районе Клещеевки (ДНР). Боец служил гранатометчиком в одном из мотострелковых подразделений.

Прощание с военнослужащим состоится 16 июля. По какой причине его хоронят через полтора года после смерти, не сообщается.

Ранее жительница Волгоградской области похоронила участвовавшего в СВО сына и спустя два года получила еще одно тело. Это произошло из-за ошибки — сначала россиянке выдали тело другого человека.

ЖЗЛ
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