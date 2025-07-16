В России зафиксировали рост поездок за границу

Член РСТ Горин: В этом году произошел рост международных путешествий до 25 %

В этом году в России произошел рост международных путешествий от 15 до 25 процентов на фоне укрепления курса рубля и возвращения международных перевозок, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал Турцию самой популярной страной для отдыха у российских путешественников.

«Среди зарубежных путешествий первое место традиционно занимает Турция. В этом году, кстати, на фоне укрепления курса рубля, увеличения количества международных перевозок и возвращения отложенного спроса мы фиксируем рост международных путешествий от 15 до 25 процентов», — сказал Горин.

Он отметил, что в августе наиболее популярны морские направления как по России, так и за рубежом. В России, по его данным, для летнего отдыха наибольшим спросом пользуется Краснодарский край — Сочи, Геленджик. Также популярна Ленинградская область, Азовское море, Каспийское море. Среди экскурсионных направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Казань. Внутренний туризм увеличился в этом году на восемь процентов, добавил Горин.

В рейтинге наиболее востребованных зарубежных направлений лидирует Турция, ОАЭ, Абхазия, Китай и Таиланд. Также очень популярен Вьетнам благодаря расширенной программе прямых рейсов, пояснил Горин.

Согласно исследованию о предпочтениях летнего отдыха россиян, проведенного АНО «Национальные приоритеты» и министерством экономического развития в июне 2025 года, две трети (62 процента) опрошенных планируют поехать на отдых этим летом, половина (49 процентов) будет отдыхать с супругой или супругом, еще 40 процентов возьмут с собой детей. Чаще всего граждане планируют туристические поездки на автомобиле (38 процентов), на втором месте из видов транспорта — поезд (29 процентов), на третьем — самолет (21 процент).

