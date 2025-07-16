Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами похвасталась фигурой в бикини

Британская телеведущая Майя Джама похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами записала видео, в котором запечатлела себя в зеркале. Так, она попозировала перед камерой в бикини зеленого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что плавки оформлены тонкими завязками и массивными кольцами.

В то же время можно заметить, что знаменитость решила отказаться от макияжа. Вдобавок она распустила волосы и уложила их в низкий хвост.

Ранее сообщалось, что Майя Джама снялась в откровенном образе в реалити-шоу «Остров любви». Тогда телезвезда выбрала для съемок кружевное платье, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье.