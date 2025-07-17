70-летний спортсмен врезался в яхту из-за сильного ветра и не выжил

The Sun: 70-летний кайтсерфер врезался в яхту и не выжил в Великобритании

Пожилой спортсмен во время катания на доске врезался в стоящую на якоре яхту и не выжил. О происшествии сообщает The Sun.

По данным источника, днем во вторник, 15 июля, в гавани Портленда в Дорсете, Великобритания, 70-летний кайтсерфер находился в океане, когда поднялся сильный ветер, достигающий более 15 метров в секунду, который внезапно подкинул его над водой. Мужчина ударился о борт пришвартованной яхты, а его кайт запутался в ее мачте.

Капитан судна сообщил о произошедшем береговой охране. Пенсионера доставили на причал, но прибывшие на место трагедии медики констатировали его кончину.

Ранее туристка из Великобритании искупалась в океане на тайском острове Самуи и угодила в больницу. Через пару дней после купания у нее появились волдыри по всему лицу.