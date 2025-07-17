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20:48, 17 июля 2025Мир

Британских депутатов отчитали на заседании парламента по Украине

Британских депутатов отчитали на заседании по Украине за звук на телефоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Заместитель председателя британского парламента на заседании по Украине отчитал депутатов за включенный звук на телефоне. Видео с рабочего мероприятия публикует Telegram-канал Ruptly.

«Прежде чем я вызову следующего выступающего, я хотела бы попросить всех, у кого может зазвонить телефон, соблюдать тишину, так как я слышу звонок уже в пятый раз», — сказала заместитель спикера.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин во время заседания в парламенте по-русски ответил на вопрос о потребности учить русский в странах — членах НАТО.

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