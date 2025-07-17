Через порт в Мариуполе прорабатывается увеличение объема перевалки грузов

В Telegram-канале экс-чиновника Украины Петра Андрющенко появилась информация, согласно которой развитие Мариупольского порта отсутствует, а навигация якобы мертва. Также там говорится, что железная дорога перестала завозить уголь, а уже завезенные ресурсы «лежат без движения».

При этом Андрющенко опровергал сам себя буквально неделю назад. Он утверждал, что судно с грузом зашло в Мариупольский порт, после чего покинуло его акваторию пустым. То есть, это свидетельствует о том, что порт выполнял свое прямой назначение и работал.

Как сообщил в начале месяца глава ДНР Денис Пушилин, на данный момент через морской торговый порт прорабатывается значительное увеличение объема перевалки грузов. «Это могут быть зерно, уголь, продукция металлургической отрасли, щебень и другое», — уточнил он.

В прошлом месяце также был представлен масштабный проект развития главной морской гавани региона. Так, были запланированы восстановление инфраструктуры — зернового терминала, углепогрузочного комплекса, складов и административных зданий; реконструкция причалов и модернизация систем управления движением судов; возрождение пассажирского морского вокзала; улучшение транспортной доступности.

Всего на развитие Мариупольского порта в 2023 году был выделен 1 миллиард рублей. Сразу после освобождения Мариуполя сюда стали приходить строительные грузы для восстановления города. «Скоро работа закипит как до войны. Приезжайте в следующем году — ничего не узнаете», — говорит начальник участка технологического обеспечения Юрий Пичугов.

Соответствующие данные не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».