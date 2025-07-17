Домохозяек призвали срочно помыть одну вещь

Специалист по клинингу назвала раковину самым грязным местом на кухне

Раковина является одним из самых грязных мест на кухне, рассказала «Вечерней Москве» специалист одной из столичных клининговых фирм Ольга Малашкова.

Она срочно призвала домохозяек мыть это место несколько раз в день. Эксперт объяснила, что раковина является благоприятной средой для размножения бактерий — кишечной палочки, листерий, сальмонелл и прочих.

Малашкова также рассказала, что большинство даже самых щепетильных хозяек забывает об этом и при мытье овощей и фруктов высыпает продукты в раковину, чего ни в коем случае делать нельзя. Она рекомендовала мыть раковину несколько раз в день средствами, дезинфицирующими поверхность, а после тщательно ополаскивать.

Опасна также губка для мытья посуды — она впитывает в себя плесень и вредоносные микроорганизмы, от которых не спасает даже промывание в кипяченой воде. Специалист рекомендовала менять губки для мытья посуды раз в неделю или чаще.

Вытяжку также следует мыть почаще, поскольку этот предмет вбирает все пары, жировые отложения и неприятные запахи, отметила специалист.

Ранее домохозяйкам рассказали, что плесень чаще всего встречается в ванных комнатах, подвалах, на кухне, на чердаках, на окнах и стенах, а также на мебели и коврах.