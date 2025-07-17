Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:07, 17 июля 2025Экономика

Домохозяек призвали срочно помыть одну вещь

Специалист по клинингу назвала раковину самым грязным местом на кухне
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Раковина является одним из самых грязных мест на кухне, рассказала «Вечерней Москве» специалист одной из столичных клининговых фирм Ольга Малашкова.

Она срочно призвала домохозяек мыть это место несколько раз в день. Эксперт объяснила, что раковина является благоприятной средой для размножения бактерий — кишечной палочки, листерий, сальмонелл и прочих.

Малашкова также рассказала, что большинство даже самых щепетильных хозяек забывает об этом и при мытье овощей и фруктов высыпает продукты в раковину, чего ни в коем случае делать нельзя. Она рекомендовала мыть раковину несколько раз в день средствами, дезинфицирующими поверхность, а после тщательно ополаскивать.

Опасна также губка для мытья посуды — она впитывает в себя плесень и вредоносные микроорганизмы, от которых не спасает даже промывание в кипяченой воде. Специалист рекомендовала менять губки для мытья посуды раз в неделю или чаще.

Вытяжку также следует мыть почаще, поскольку этот предмет вбирает все пары, жировые отложения и неприятные запахи, отметила специалист.

Ранее домохозяйкам рассказали, что плесень чаще всего встречается в ванных комнатах, подвалах, на кухне, на чердаках, на окнах и стенах, а также на мебели и коврах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп согласился с планом НАТО по украинскому конфликту. В чем заключается стратегия альянса?

    Экономике США предсказали инфляционный шок

    Глава МИД Польши устроил истерику из-за удара по польскому заводу в Виннице

    Один из крупнейших мировых производителей алмазов столкнулся с кризисом

    Бывший следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити» вышел на свободу

    У ПВО Украины нашли серьезное ограничение

    Ермак раскрыл итоги визита спецпосланника Трампа на Украину

    Россиянина с перебитыми ребрами нашли на проезжей части

    Раскрыт реальный ущерб от ударов США по ядерным объектам Ирана

    Россиянам дали шесть советов по снижению риска тромбоза во время полета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости