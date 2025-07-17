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10:46, 17 июля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала собиравшего данные о российской ПВО украинского агента

В Воронеже задержали агента, передававшего Украине данные о российской ПВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

В Воронеже ФСБ задержала 41-летнего россиянина, работавшего на украинскую разведку. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный собирал для разведки противника информацию о российской ПВО, кроме того он готовил диверсию на объектах энергетической инфраструктуры города. Агент даже успел извлечь взрывное устройство из тайника, но не успел его применить, поскольку был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

На допросе задержанный рассказал, что пошел на сотрудничество с украинской разведкой по собственной инициативе, дав согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности.

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