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18:20, 17 июля 2025Ценности

Хлои Кардашьян обругали в сети за обман об отказе от фотошопа

Мария Винар

Кадр: @khloekardashian

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Хлои Кардашьян за обман об отказе от инструментов фотошопа и фильтров. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась фрагментом из собственного видеоподкаста «Хлои в стране чудес», в котором призналась, что ей пришлось изменить отношение к своей внешности на фото. «Думаю, было время, когда мы все были поглощены этим фильтрованным образом жизни и не могли представить себя без него. Мне было унизительно даже думать, что это версия меня. Мне действительно пришлось перепрограммировать свой разум, чтобы отказаться от фильтров. Это нереально, я так не выгляжу, и я не хочу так выглядеть», — заявила бизнесвумен.

Однако юзеры не поверили словам Кардашьян и принялись обсуждать ее заявление в комментариях под постом. «В этом видео есть фильтр. О чем мы вообще говорим?», «Почему ты все еще врешь, Хлои? Мы же все видим», «Очень смешно», «В прошлом отказалась, но что в настоящем?», «Сижу и что-то говорю в микрофон, наложив фильтры», — высказывались они.

Ранее Хлои Кардашьян раскрыла правду о пластических операциях. По словам телезвезды, она сделала ринопластику, лазерную эпиляцию и подтяжку лица.

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