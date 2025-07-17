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10:58, 17 июля 2025Экономика

Казахстан оказался главным получателем инвестиций из Китая

FT: Главным получателем денег из КНР в рамках инвестпрограммы оказался Казахстан
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Hendrik Schmidt / ZB / Globallookpress.com

В 2025 году Китай увеличил активность в рамках программы «Один пояс, один путь». За первые полгода стоимость новых инвестиционных и строительных контрактов китайских компаний в таком формате достигла рекордных 124 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на исследование австралийского Griffith University и китайского Green Finance & Development Center пишет Financial Times.

Общая стоимость сделок инициативы, запущенной в 2013 году, уже превышает 1,3 триллиона долларов. Из них 775 миллиардов приходится на сферу строительства, а 533 миллиарда — на нефинансовые инвестиции.

Главным получателем средств среди всех участников программы в этом году оказался Казахстан. На него пришлись 23 миллиарда долларов.

С начала года китайские компании заключили 176 сделок. Помимо самого роста вложений (за весь 2024 год инвестиции составили 122 миллиарда долларов), эксперты отмечают масштаб некоторых соглашений. Некоторые из них превышают десять миллиардов долларов.

В контексте направлений рекордными по объему инвестиций оказались ветроэнергетика, солнечная энергия и переработка отходов (10 миллиардов долларов), металлургия, угольная и горнодобывающая промышленность (25 миллиардов долларов). Эксперты полагают, что одной из причин, побудившей Китай активно налаживать связи со странами региона, стала агрессивная торговая политика президента США Дональда Трампа, развязавшего торговую войну почти со всем миром.

Год назад председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Астану и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который позволит поставлять грузы в Европу в обход России. Китайские компании активно инвестируют в это направление и поддерживают строительство инфраструктуры.

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