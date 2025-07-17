На Украине прокомментировали назначение Свириденко фразой «карты в руки»

Олейник: США одобрили Свириденко за подписание соглашения по минералам

Соединенные Штаты Америки (США) одобрили Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины из-за того, что она подписала соглашение по минералам. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, передает РИА Новости.

«Она подписала договор о редкоземельных ископаемых, будучи первым вице-премьером, министром экономики Украины — ей карты в руки», — так он прокомментировал принцип принятия решения со стороны США.

Он подчеркнул, что назначение нового премьер-министра не внесет значительных изменений в политику Украины. Олейник отметил, что президент Владимир Зеленский таким образом пытается подготовиться к предстоящим позднее выборам.

В ранее опубликованном изданием «Страна.ua» составе нового правительства, который на голосование в Раду подала Свириденко, должность министра культуры не упоминается. В составе прошлого кабмина Минкультуры возглавлял Николай Точицкий.