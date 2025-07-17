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15:00, 17 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе подтвердили уничтожение дефицитного вооружения ВСУ

MWM: видео Минобороны России подтверждает уничтожение ЗРК С-300ПС ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Видео, опубликованное Министерством обороны России, подтверждает уничтожение дефицитных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Как уточняет Military Watch Magazine (MWM), речь идет о ЗРК С-300ПС.

«Кадры с беспилотника, снятые в Одесской области Украины около села Гвардейское, подтвердили уничтожение немногих оставшихся зенитных ракетных комплексов С-300ПС ВВС Украины в результате точного удара российской баллистической ракетной системы "Искандер-М"», — отметили авторы западного издания.

Они добавили, что именно наличие несколько модификаций С-300, а также системы меньшей дальности Бук-М1 составляли основу считавшейся до начала специальной военной операции самой мощной в Европе сети зенитных ракет. При этом серьезной проблемой для украинских сил ПВО стали неспособность заменять ее потерянные в бою элементы и высокий расход самих ракет.

«Поскольку европейские члены НАТО, ранее закупавшие С-300 у СССР, передали все свои системы Украине, истощение этих запасов вынудило Соединенные Штаты и их западноевропейских союзников, таких как Германия и Нидерланды, пожертвовать Киеву американский эквивалент системы С-300 — MIM-104 Patriot», — напомнили авторы материала.

Ранее авторы MWM констатировали, что запасы ракет американских систем ПВО Patriot истощились в результате военных конфликтов последних лет, однако наибольший вклад в сокращение арсенала внесли его поставки на Украину для защиты от ударов России.

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