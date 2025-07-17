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12:31, 17 июля 2025Забота о себе

Определен самый полезный для здоровья шоколад

Кардиолог Рохас: Темный шоколад снижает сахар и холестерин в крови
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что темный шоколад, в котором содержится более 70 процентов какао, является самым полезным для здоровья. В беседе с изданием El Español он перечислил преимущества этой сладости.

Как отметил Рохас, темный шоколад помогает контролировать аппетит, что полезно людям, желающим сбросить лишний вес. Также этот продукт снижает уровень сахара в крови. Кроме того, благодаря темному шоколаду уменьшается общее воспаление в организме, из-за которого возрастает риск развития заболеваний сердца, предупредил врач.

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Среди других преимуществ этого лакомства он выделил снижение артериального давления и уровня холестерина в крови, улучшение памяти, настроения и кровообращения в организме, облегчение симптомов предменструального синдрома. К тому же темный шоколад положительно влияет на здоровье кишечника и повышает уровень энергии, не вызывая при этом бессонницы, добавил Рохас.

Ранее кондитер Георгий Хачинян раскрыл состав настоящего шоколада. Он подчеркнул: в составе качественного лакомства есть только какао-продукты и никаких заменителей в нем нет.

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