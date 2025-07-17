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17:53, 17 июля 2025Культура

Отбывший срок Тима Белорусских приехал в Россию и заявил об испорченности русских

Певец Тима Белорусских приехал в Россию и заявил, что белорусы менее испорченные
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Певец Тима Белорусских (настоящая фамилия Морозов), который в 2023 году отбыл двухлетний срок домашнего ареста за хранение наркотических средств, приехал в Россию и дал интервью. Видео беседы с артистом появилось на странице «Нового радио» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка» заявил, что в Москве сейчас находится по работе. Тима также сравнил россиян с белорусами, признавшись, что на родине ему находиться комфортнее.

«Нам еще лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают. Мы свою работу ответственно доведем до конца, трудолюбивые. Это не упрек какой-то, просто, с чем я сталкивался», — заявил он.

В апреле 2021 года стало известно, что суд в Минске приговорил 22-летнего поп-певца Тиму Белорусских к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Артиста обвинили в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина.

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