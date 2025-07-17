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15:14, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Оценено влияние любви к аниме на отношения

VK Знакомства: Каждый второй россиянин готов к отношениям с фанатом аниме
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» совместно с книжным сервисом «Строки» выяснили, как интерес к азиатской культуре влияет на отношения. Данные исследования поступили «Ленте.ру».

В опросе приняли участие тысяча человек. Так, каждый второй россиянин — 51 процент — положительно относится к идее отношений с человеком, увлеченным азиатской культурой. Например, фанатом аниме или манги. Кроме того, 54 процента респондентов готовы глубже познакомиться с культурой ради любимого человека.

При этом мужчины (60 процентов) заявили, что будут рады, если интерес партнерши к азиатской культуре станет их общим увлечением. 48 процентов женщин, в свою очередь, воспринимают увлечение партнера сдержанно, не придавая ему особого значения.

Четверть опрошенных считают, что поклонники азиатской культуры обладают широким кругозором, 24 процента отмечают их нестандартное мышление, а 23 процента — открытость ко всему новому. При этом каждый десятый респондент отметил, что фанаты азиатской культуры склонны к замкнутости и инфантильности.

Ранее «VK Знакомства» выяснили, как россияне относятся к этому элементу романтических отношений.

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