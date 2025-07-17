Российские военные начали окружать Купянск с двух сторон

Российские военные окружают Купянск в Харьковской области с севера и юга

Российские военные окружают Купянск в Харьковской области с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают к северу и югу от Купянска», — говорится в публикации.

По словам собеседника Telegram-канала, Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на севере от Купянска со стороны Двуречной. Наступление с юга ведется в направлении населенного пункта Глушковка. Вместе с тем активизация боев была зафиксирована в Волчанске.

17 июля стало известно о взятии армией РФ еще одного населенного пункта в Харьковской области. Сообщалось, что под контроль российских подразделений перешло село Дегтярное.