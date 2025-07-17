Трамп призвал Минюст опубликовать данные по делу Эпштейна

Трамп призвал Минюст опубликовать нераскрытые данные по делу Джеффри Эпштейна

Президент США Дональд Трамп призвал Минюст и ФБР опубликовать ранее не представленные данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, если такие документы имеются. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

«Президент сказал, что если генеральный прокурор, министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениям Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить», — отметила Левитт.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США уволило отвечавшего за расследования обвинений в педофилии американского финансиста, миллиардера Джефри Эпштейна и рэпера P.Diddy прокурора Морен Коми.

7 июля Минюст США и ФБР раскрыли некоторые детали по делу Эпштейна, включая видеозаписи в тюрьме Нью-Йорка, где финансист находился под стражей перед самоубийством.