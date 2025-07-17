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22:00, 17 июля 2025Мир

Трамп призвал Минюст опубликовать данные по делу Эпштейна

Трамп призвал Минюст опубликовать нераскрытые данные по делу Джеффри Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Минюст и ФБР опубликовать ранее не представленные данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, если такие документы имеются. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

«Президент сказал, что если генеральный прокурор, министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениям Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить», — отметила Левитт.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США уволило отвечавшего за расследования обвинений в педофилии американского финансиста, миллиардера Джефри Эпштейна и рэпера P.Diddy прокурора Морен Коми.

7 июля Минюст США и ФБР раскрыли некоторые детали по делу Эпштейна, включая видеозаписи в тюрьме Нью-Йорка, где финансист находился под стражей перед самоубийством.

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