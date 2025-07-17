Трамп призвал расследовать угрожающий ему преступный заговор

Трамп заявил, что ФБР должно расследовать дело Эпштейна как преступный заговор

Федеральное бюро расследований (ФБР) должно расследовать дело финансиста Джеффри Эпштейна в качестве преступного заговора, направленного против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Белого дома, его слова приводит The Guardian.

«Они [ФБР] могли бы также рассмотреть эту "мистификацию" с Эпштейном, потому что это то же самое, все это выдумано демократами. И вы знаете, некоторые наивные республиканцы сразу же ведутся на это (...) Все, что им нужно сделать, — это предоставить хоть какую-то достоверную информацию», — отметил американский лидер.

Трамп также предположил, что не стоит обнародовать все собранные в ходе расследования данные в отношении Эпштейна, поскольку они могут содержать «ложную информацию о нем, которую намерено подбросили его соперники-демократы».

13 июля Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов. Президент США задался вопросом, зачем публиковать документы, которые, по его словам, «были написаны» бывшим американским лидером Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.