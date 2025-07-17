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18:19, 17 июля 2025Силовые структуры

Уложенная мужем в ванну с водой россиянка притворилась мертвой

СК: На Кубани мужчина приковал жену наручниками и инсценировать ее суицид
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom  

В Краснодарском крае женщина спасла свою жизнь, притворившись мертвой, когда ее пытался убить муж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, поздним вечером 13 июля 44-летний кубанец приехал в станицу Новорождественскую к супруге, с которой недавно разъехался. Дома он напал на женщину, сковал ее руки наручниками, обмотал ноги и заклеил рот скотчем. Затем муж уложил ее в наполненную водой ванну и нанес порезы на ее запястья. Женщина притворилась мертвой, а ее муж, инсценировав суицид, уехал.

После его ухода, потерпевшая выбралась на улицу и позвала соседей на помощь, они вызвали полицию и медиков.

Тем временем, муж женщины позвонил в экстренные службы и сообщил, что его супруга якобы планирует свести счеты с жизнью, попытавшись отвести от себя подозрения. Однако следователи раскрыли его замысел и задержали.

В СК предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с места преступления.

На кадрах виден следователи, собирающий улики в ванной комнате. Показан подозреваемый в наручниках.

Потерпевшая находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области осудят женщину, заказавшую киллеру бывшего мужа.

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