В Госдуме захотели лишить «тожероссиян» поддержки в сфере демографии

Депутат ГД Матвеев предложил поощрять рождаемость только вымирающих народов РФ

В Госдуме предложили изменить подход к политике стимулирования рождаемости. Изменить существующие положения законодательства захотел депутат Михаил Матвеев, который поделился своими соображениями на этот счет в Telegram.

Парламентарий предложил стимулировать рождаемость только тех народов России, численность которых снижается. «"Тожероссияне" [при этом останутся] за бортом, ибо численность их растет», — подчеркнул он. Главным критерием распределения помощи в демографической сфере Матвеев назвал фактор востребованности такой поддержки.

«То есть, мы помогаем с рождаемостью тем народам, у кого она падает, а тем, у какого она и так растет, нет», — раскрыл свою мысль депутат. Такая мера помогла бы бороться с «вымиранием русских, татар, бурятов», считает депутат. При этом встает вопрос о дискриминации по национальному признаку, обойти который пока не представляется возможным, отметил он.

Ранее в Общественной палате России предложили сократить срок школьного обучения, исходя из интересов демографии. В Госдуме инициативу раскритиковали.