В России депутат предложил платить жителям за долгий брак

В Красноярске депутат Бойков предложил платить жителям за долгий брак

Депутат красноярского Заксобрания Алексей Бойков предложил платить жителям региона за долгий брак. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Суть предложения заключается в выплате до 50 тысяч рублей тем супружеским парам, кто прожил в браке свыше 20 лет. Также депутат выступил с инициативой ввести в регионе орден «За любовь и верность».

Реализация предложенных мер должна способствовать укреплению института семьи, отметит Бойков.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ситуацию с рождаемостью в стране. Он заявил о недостатках существующих мер поддержи семей. При этом Путин подчеркнул, что главной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.