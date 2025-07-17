В России порассуждали о ядерной войне после слов генерала США об уничтожении Калининграда

Военкор Коц: Удар Запада по Калининградской области приведет к третьей мировой

Возможный удар Запада по Калининградской области, о котором заявил генерал США Кристофер Донахью, приведет к третьей мировой войне. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Как ранее заявил Донахью, этот регион России окружен со всех сторон странами-членами НАТО и теперь армия США и ее союзники имеют шанс на уничтожения Калининграда и области «в неслыханные сроки и быстрее, чем мы (Запад) когда-либо могли сделать».

По словам журналиста, последствия подобных действий в случае воплощения идеи генерала в жизнь невозможно предусмотреть. «Удар по Калининградской области будет означать начало Третьей Мировой, которая неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Исход этой авантюры не спрогнозировать ни на каких учениях», — порассуждал военкор Коц.

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник раскритиковал слова Донахью, однако отметил, что у США «кишка тонка» сделать что-либо подобное.